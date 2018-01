100 Tage Schonfrist? Fehlanzeige

Die neue Regierung und die neue Opposition werden vom ersten Tag an hart kritisiert. Gerecht ist das nicht.

Wie lange braucht man, um sich in einem neuen Arbeitsumfeld wirklich einzuleben und die volle Leistung zu bringen? Ein halbes Jahr? Ein ganzes Jahr? In der Politik muss es schneller gehen. Da wird von einer Einarbeitungszeit und Schonfrist von 100 Tagen gesprochen, wobei die Betonung auf "gesprochen" liegt. In Wahrheit werden neuen Amtsinhabern ihre Fehler vom ersten Tag an schonungslos angekreidet, wie man nach der jüngsten Regierungsbildung sehen konnte.