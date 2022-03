Als Otto Habsburg eindringlich vor Putin warnte

Schon vor fast 20 Jahren gab es eine warnende Stimme vor der Gefahr, die vom Kreml-Herrn für Europa ausgeht.

Hätte man früher, als Wladimir Putin im Westen noch hofiert und gefeiert wurde, bereits ahnen können, was er dereinst anrichten würde? Viele wollen es jetzt, im Nachhinein, immer schon gewusst haben. Aber es gab einen, der es damals auch laut und deutlich sagte. Das war Otto Habsburg (1912-2011).

In zwei Reden - 2003 in Bregenz und 2005 in Wolfurt (beide sind auf YouTube nachzusehen) - warnte der Sohn des letzten österreichischen Kaisers eindringlich vor dem damals noch so ...