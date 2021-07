Das Parlament beschädigt sein schärfstes Kontrollinstrument

Fast zwei Jahre hat der U-Ausschuss gedauert, der angeblich der Ibiza-Aufklärung gewidmet war. Und im Herbst beginnt gleich der nächste.

Purger am Sonntag Alexander Purger

Als vor 30 Jahren das Instrument der Dringlichen Anfrage eingeführt wurde, mit dem die Abgeordneten die Regierung mit aktuellen Themen konfrontieren konnten, schlug das ein wie eine Bombe. Das Parlament empfand neue Stärke, in der Regierung machte sich Angst und Schrecken breit, die Medien entsandten Sonderberichterstatter - kurz: die Republik hielt den Atem an. Bis Jörg Haider die Dringliche Anfragen als ideale Auftrittsmöglichkeiten erkannte und so inflationär (bis zu drei Mal pro Woche) einsetzte, dass sie bald niemand mehr interessierten. ...