Die Demokratie auf Abwegen: Wenn Parteien zu Konzernen werden

Auch die neuen Regeln für die Parteienfinanzierung ändern nichts daran: Es steckt viel zu viel Geld im österreichischen Parteiensystem.

"Im verdorbenen Staat sind die meisten Gesetze", schrieb der römische Historiker Tacitus, und womöglich meinte er damit Österreich. Vor allem in Bezug auf die Parteienfinanzierung jagt hierzulande ein Gesetz das nächste. Das jüngste datiert aus der Vorwoche. Und es wird ganz bestimmt nicht das letzte gewesen sein. Wenn einem das eigene Gewissen nicht sagt, was geht und was nicht, muss eben der Gesetzgeber einspringen.

Wobei nicht die Findigkeit überrascht, mit der die Parteien die Finanzregeln, die sie sich ...