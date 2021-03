Regierung und Opposition - taktisch kongenial

Verstehen sich die Parteien auf den Kampf um die Macht? Nicht einmal das!

Purger am Sonntag

Purger am Sonntag Alexander Purger

Politik zerfällt grundsätzlich in zwei verschiedene Disziplinen: 1. in die inhaltliche Arbeit und 2. in den Kampf um die Macht. Die inhaltliche Arbeit besteht im Entwickeln und Umsetzen politischer Konzepte oder - wie jetzt - im Bewältigen aktueller Krisen. Der Kampf um die Macht besteht darin, die Regierung zu stürzen, um selbst nach oben zu gelangen. Oder, wenn man selbst grad oben ist, diesen Sturz nach Tunlichkeit zu verhindern.

Was die inhaltliche Arbeit betrifft, werden andauernd Zensuren vergeben ...