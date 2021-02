Verschwörung? Eher eine Häufung von Zufällen

Verschwörungstheorien sind zur Zeit sehr beliebt. Man könnte auch eine über die Krise der Regierung entwickeln.

Die Innenpolitik ist derartig in Aufruhr, als stünden in spätestens drei Wochen Nationalratswahlen an. Wie in der heißen Phase eines Wahlkampfs werden zur Zeit alle Register des politischen Kleinkriegs gezogen und alle Möglichkeiten der gegenseitigen Beschädigung benutzt. Dies ist insofern erstaunlich, als (zumindest bis dato) keine vorgezogenen Wahlen angesetzt sind. - Also wozu das alles?

Die Vorgänge der vergangenen Wochen waren in ihrer Häufung sicherlich Zufall. Da Verschwörungstheorien zur Zeit so beliebt sind, könnte man hinter ihnen aber ...