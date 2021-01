Wo ist die österreichische Gelassenheit geblieben?

Unser Land hat mit Konflikten schon besser umgehen können als heute. Ein neues Buch erinnert daran, wie es ginge.



Als in den 70er Jahren mehrere inhaftierte RAF-Terroristen und IRA-Kämpfer versuchten, sich mit Hungerstreiks freizupressen, gerieten die europäischen Staaten in Aufruhr. In einer internationalen Konferenz berieten sie, was nun zu tun sei. Die einen traten für Zwangsernährung ein, da sich der Staat nicht erpressen lassen dürfe, die anderen lehnten dies unter Hinweis auf die Menschenrechte ab. Da stand der Vertreter Österreichs auf und erläuterte den österreichischen Weg.

Nachdem in Wien die RAF-Terroristin Waltraud Boock in Hungerstreik getreten war, ...