Wenn die Politik in einer Orgie schwerer Fouls versinkt

Unsere Parteien gleichen Fußballern, die statt des Balls nur noch das Schienbein des Gegners treffen wollen.

Nach dem Abgang von Sebastian Kurz und dem Amtsantritt von Karl Nehammer schien sich die zuvor maßlos erregte österreichische Innenpolitik etwas zu beruhigen. Der neue Kanzler pflegte einen umgänglicheren Stil als seine Vorgänger. In Sachen Erhöhung der Impfquote kam es zu konstruktiven Verhandlungen der Regierung mit zwei der drei Oppositionsparteien und den Sozialpartnern. Was letztlich in einem breiten Konsens mündete, der zwar niemanden gänzlich zufriedenstellte, am Ende aber doch von allen (außer den Impfgegnern klarerweise) mitgetragen werden konnte. - Sachpolitik ...