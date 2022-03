Auf dem Gittertor im Inneren des Wiener Stephansdoms sind Tafeln angebracht, an die man Zettel mit seinen Wünschen an Gott heften kann. Seit Wochen dominiert auf diesen Zetteln in überraschend vielen Sprachen ein nicht überraschendes Wort: Frieden!

Der Wunsch, dass der Krieg in der Ukraine ein Ende finde, ist groß, aber schwer zu erfüllen. Denn leicht ist ein Krieg begonnen, unendlich viel schwieriger ist es, ihn wieder zu beenden. Die Frage, wie man das macht, treibt die Menschheit ...