Putins Aggression und der Elritzenschwarm

Der russische Angriff auf die Ukraine im Lichte der Verhaltensforschung.

Warum tut er das? Zahlreich sind die Erklärungsversuche für Wladimir Putins Angriff auf die Ukraine, aber keiner kann das Unfassbare wirklich erklären. Vielleicht hilft ein Blick in die Verhaltensforschung?

Irenäus Eibl-Eibesfeldt wies darauf hin, dass Krieg nicht nur eine Entmenschung darstellt, sondern auch nur durch Entmenschung funktioniert. Denn an sich besteht eine biologische Aggressionshemmung, die garantiert, dass Rivalenkämpfe innerhalb der gleichen Art so ritualisiert ablaufen (siehe die Hirschbrunft), dass eine Tötung des Gegners in der Regel vermieden wird. ...