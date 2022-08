Der Glaube an das Wunder der großen Kanzlerzehe

Früher heilten die Herrscher Milzerkrankungen und die Skrofeln. Heute nehmen sie die Teuerung von uns.

Einstens, da schrieb man den Herrschern wundertätige Fähigkeiten zu. So soll der legendäre König Pyrrhus von Epirus (der mit dem Pyrrhussieg) die zauberhafte Gabe besessen haben, Milzkranke zu heilen, indem er sie mit der großen Zehe seines rechten Fußes berührte. Diese erhabene, heilkräftige Zehe war so wunderbar, dass sie, als man Pyrrhus nach seinem Ableben verbrannte, nicht mitbrannte, sondern unversehrt in der königlichen Asche gefunden wurde. (Sie soll dann in einem Extraschachterl beerdigt worden sein.)

Ähnlich Wundertätiges wird ...