"Die Frauen sind unser Eigentum. Wir haben alles verdorben, indem wir sie zu gut behandeln. Die Natur hat die Frauen geschaffen, damit sie unsere Sklavinnen sind. Sie sind nichts als ein Mittel zur Erholung von der Arbeit."

Kann jemand, der so etwas von sich gibt, öffentlich gefeiert werden? Wenn er seit zwei Jahrhunderten tot ist, offenbar schon. Die Rede ist von Napoleon, an dessen 200. Todestag in Frankreich soeben seiner innigst gedacht wurde. In Österreich weniger, obwohl er ...