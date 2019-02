Die Arbeiterkammer braucht eine Volksabstimmung

Ab wann ist die niedrige Wahlbeteiligung bei AK-Wahlen eigentlich ein Problem? Bei 15 Prozent oder bei zehn?

Die wenigsten werden sich noch an Heinz Vogler erinnern. Der sozialdemokratische Gewerkschafter war vor 25 Jahren Präsident der Arbeiterkammer und wurde bekannt, als er nach der AK-Wahl 1994 das Ergebnis als "ganz, ganz großen Erfolg" bezeichnete. Diese Aussage stimmte zwar, was das Abschneiden der SPÖ-Gewerkschafter betraf, wurde aber dennoch als völlig unpassend empfunden, da die Wahlbeteiligung bei dieser AK-Wahl auf den - bis dahin - historischen Tiefstand von 31 Prozent gesunken war. Das als Erfolg hochzujubeln war dem damaligen Bundeskanzler und SPÖ-Chef Franz Vranitzky zu viel: Vogler musste als Arbeiterkammerpräsident zurücktreten.

Dabei gab es damals eine einleuchtende Begründung dafür, warum die Wahlbeteiligung bei den AK-Wahlen zwischen 1984 und 1994 um mehr als die Hälfte sank: In der Arbeiterkammer waren eine Reihe von Gehaltsskandalen aufgeflogen, was dem Ansehen der AK schwer schadete.