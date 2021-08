Die neue Sprache oder: Nie wieder besoffen sein!

Darf man noch Türkise, Rote, Blaue oder Grüne sagen? Nein. Lesen Sie hier die neuen Begriffe.

Kann die Wissenschaft irren? Ja, und wie! Einst ging die Evolutionsbiologie davon aus, dass die Sprache dem Menschen deswegen geschenkt wurde, damit er seine Konflikte nicht mehr mit den Fäusten, sondern mit der Zunge austragen kann. Damit an die Stelle von Kämpfen also harmlose Diskussionen treten, was dem allgemeinen Frieden dient.

Was für ein Irrtum. Heute weiß man: Es ist gerade die Sprache, die zu den ärgsten Kämpfen und zu allgemeinem Unfrieden führt. Über große Is, Sternderl, Unterstriche ...