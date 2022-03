Erinnerungen, Exilanten, Erzschlafmützen

Eine erste vorsichtige Schätzung hinsichtlich der Dauer der Kanzlerschaft von Pamela Rendi-Wagner.

Im Endlosroman "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" geht es nicht nur um junge Mädchen, Erinnerungen und Teegebäck, sondern an einer Stelle auch um Politik. "Mehr noch als Diplomaten", heißt es da, "neigen Politiker dazu, sich nicht mehr an den Standpunkt zu erinnern, den sie zu einem gewissen Zeitpunkt eingenommen haben." - Erinnert das nicht an unseren Gesundheitsminister?

Noch vor Kurzem gab Johannes Rauch als Vorarlberger Landesrat dem Bund gute Tipps, wie die Coronapolitik zu gestalten wäre, ...