Gestatten: Robot, der E-Gesundheitsminister

Bald wird kein Mensch mehr Minister werden wollen. Dann kann nur noch die Technik helfen.

100 Tage Einarbeitungszeit für Minister, damit sie überhaupt wissen, wo in ihrem Ressort der Raum zum Händewaschen ist? Das war einmal. Der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch kassierte bereits am Tag 14 seiner Ministerschaft die erste Rücktrittsaufforderung. Worauf er sich aber gar nichts einzubilden braucht, denn der aktuelle Rekordhalter ist sein Kollege und Innenminister Gerhard Karner, der mit einer Rücktrittsaufforderung schon am Tag 7 prunken kann.

Es wird nicht mehr lange dauern und man wird von Ministern schon den ...