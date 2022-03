Neutralität und Topfpflanzen

Viel wird zurzeit über Österreichs Neutralität diskutiert, und zwar nicht nur in Wien, sondern auch in Moskau. Wobei sich ein überraschender Gleichklang ergibt: Beide sind dafür!

Dies ist insofern überraschend, als die Neutralität an sich keine gute Nachred' hat. Der große Dante Alighieri schrieb in seiner "Göttlichen Komödie", dass in der Hölle jene Ex-Engel die schwersten Höllenqualen erleiden, die im Kampf der Engel gegen die abgefallenen Engel neutral geblieben sind.

Und der sagenumwobene athenische Gesetzgeber Solon ...