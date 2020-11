Nicht die Regierung allein trägt die Verantwortung für den bisher zu halbherzigen Kampf gegen die Seuche.

Die Lage wird immer dramatischer. Die Coronazahlen steigen und steigen, die Intensivstationen nähern sich den Grenzen ihrer Kapazitäten und mittlerweile kennt wirklich schon fast jeder jemanden, der an Corona erkrankt ist oder an den teilweise schlimmen Spätfolgen der Erkrankung leidet.

Und was tat Österreich bisher dagegen? Das, was Franz Grillparzer einst als den "Fluch von unserm edlen Haus" bezeichnete: "Auf halben Wegen und zur halben Tat mit halben Mitteln zauderhaft zu streben." Kurzum: Man hat in den vergangenen ...