"Spölino": Wie man den roten Dogen wählt

Weshalb die Aufregung über den Wahlmodus? Es gibt dafür ein klassisches Vorbild.

Erst zwei Kandidaten, dann drei, dann 30, dann plötzlich 73 und jetzt dann wieder ein paar weniger (49? 21? 37?). - Die zahlenmystisch angehauchte Urabstimmung über den SPÖ-Vorsitz zeigt deutlich, an welchem Vorbild die Partei sich da orientiert: an der mittelalterlichen Dogenwahl in Venedig.

Die republikanischen Venezianer lebten in ständiger Angst, dass die Herrschaft über ihre schöne Stadt in die Hände einer einzigen Familie fallen könnte. Deshalb ersannen sie einen Wahlmodus von ungeheurer (man könnte sagen: SPÖ-gleicher) Komplexität, ...