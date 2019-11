Großwinkeliges Herumlümmeln war gestern. Heute gibt es Anti-Mannspreizing.

Heute etwas für die Allgemeinbildung: Mannspreizing ist kein Ort in Oberösterreich, sondern eine jüngst entdeckte Geißel der Menschheit. In seiner neudeutschen Form "Manspreading" bezeichnet es breitbeiniges Dasitzen, und das geht so was von nicht, dass die Stadt Wien nun sogar ...