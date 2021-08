Warum wird ständig über das Ende der Koalition geredet?

In Deutschland dauern Regierungen in aller Regel so lange wie vorgesehen. In Österreich tun sie das in aller Regel nicht.

Laut einer Studie sind Fernsehzuschauer, die häufig US-Krimiserien konsumieren, der festen Überzeugung, dass in Österreich die Todesstrafe gilt. - Da sieht man wieder einmal den Bildungseffekt des Fernsehens, wofür man doch gern Rundfunkgebühren zahlt ... Nein, im Ernst: Das Beispiel zeigt, wie sehr Massenmedien die Realität beeinflussen oder zumindest die Wahrnehmung der Realität. Das gilt auch für die Politik, die zunehmend der massenmedialen Logik folgt. Man denke nur an den Aufstieg und Fall von Politikern. Kein ...