Am Anfang war das Ei

Ein kleiner, ovaler Streifzug durch Mythen der Vergangenheit und Gegenwart.

Das Ei, das das werdende Leben schützt, das dann aus ihm geboren wird, ist eines der ältesten Symbole überhaupt. Es gibt keine Kultur oder Religion, in der es nicht eine zentrale Rolle spielt.

Schon beim Schöpfungsmythos der Ägypter spielte das Ur-Ei, aus dem das erste Licht in Form eines Vogels entsprang, eine wichtige Rolle. Auch im altindischen Schöpfungsmythos wurde das Universum vom göttlichen Urgrund in Form eines Eis erschaffen und das erste Lebewesen in der chinesischen Mythologie, Pangu, ...