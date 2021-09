Anreize zum Wohnraumrecycling

Ist es wirklich sinnvoll überall Neubauten neben Leerständen hochzuziehen?

Wir wohnen quasi in einem recycelten Haus. Es wurde kurz nach dem Krieg gebaut und wir haben es vor 25 Jahren renoviert. Es ist ein gemütliches Holzhaus und wir haben es nie bereut, die Landschaft nicht mit einem Neubau auf der grünen Wiese beglückt zu haben. Auch in unserer Nachbarschaft wurden mehrere alte Häuser mit viel Liebe und Know-how renoviert und in tolle Wohnräume verwandelt.

Warum ich das jetzt schreibe? Ich bin im Sommer durch fünf Bundesländer geradelt ...