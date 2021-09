Klimaschutz ist Blödsinn

Ein in allen möglichen Bedeutungen offener Brief des Weltklimas an die Menschheit.

Liebe Zweibeiner, da ich in letzter Zeit oft lese, dass ihr glaubt, mich schützen zu müssen, möchte ich Folgendes klarstellen: Das ist Blödsinn, mich muss niemand schützen. Mich hat es schon gegeben, als noch über hundert Grad auf diesem Planeten herrschten, das hat mir genauso wenig ausgemacht wie sämtliche Eiszeiten - ich bin völlig klimaresistent, denn ich bin das Klima. Ich bin auch völlig emotionslos und reagiere einfach auf physikalische Gegebenheiten. Ich habe schon so viele Spezies - also Erscheinungsformen ...