Auf die Plätze, fertig - Los!

Eine belebende Vitaminspritze für die Demokratie nach antikem Vorbild.

Über Politiker hat man schon immer geschimpft, das gehört zur Demokratie dazu, aber in letzter Zeit ist das Murren deutlich lauter geworden. Die Politiker seien zu abgehoben und zu weit weg vom Leben der normalen Bürger, heißt es, und ihre Ecken, Kanten und Ideale wären schon längst in den Mühlen ihrer Parteien zerbröselt worden, wenn sie oben ankämen. Was könnte man dem entgegenhalten und wie könnte man die Politik wieder näher zu den Menschen bringen? In Ost-Belgien läuft dazu gerade ...