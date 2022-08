Bitte um Unterstützung

Ausnahmsweise möchte ich dieses Forum für ein persönliches Anliegen nutzen.

Liebe Landsleute, eigentlich wäre meine Lebensplanung eine andere gewesen, aber zahlreiche Aufforderungen aus allen Teilen der Republik und allen Schichten der Bevölkerung, sei es in Briefform, in den sozialen Medien oder in unzähligen persönlichen Gesprächen, haben mich dazu bewogen, nach Rücksprache mit meiner Familie meiner Verantwortung als Staatsbürger unseres schönen Landes in schweren Zeiten nachzukommen und als unabhängiger Kandidat zur Wahl des Bundespräsidenten anzutreten, denn so einer wie ich hat dieser Wahl und diesem Land gerade noch gefehlt. Ich bin ...