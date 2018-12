Christkind oder Weihnachtsmann?

Anleitung zum Selbsttest mit möglicherweise überraschender Erkenntnis.

In der Vorweihnachtszeit wird alljährlich mit zäher Verbissenheit ein Kulturkampf ausgefochten. Dabei handelt es sich aber nicht um Anklöckler gegen den Grinch oder Tinnitus gegen "Last Christmas", sondern um das Bescherungs-Duell Weihnachtsmann gegen Christkind. "Bei uns kommt aber schon noch das Christkind" ist der Schlachtruf der Traditionalisten gegen den Gottseibeiuns des schnöden Kommerzes. Denn das Kindl steht für das Weihnachten der überlieferten Werte und der sogenannten guten alten Zeit, wohingegen der Weihnachtsmann als Heerführer des totalen Ausverkaufs empfunden wird. Er steht für Konsum statt menschlicher Wärme, für den ganzen Schrott aus Übersee, der sich, im Internet bestellt und von Paketdiensten um die halbe Welt verfrachtet, unter dem Lichterbaum türmt, für Kreuzfahrten und Fernreisen, die den Planeten langsam zum Köcheln bringen, für Einweg-Kinderzimmer-Elektronik bis zum Abwinken und all die intelligenten Dinge, die wir glauben schenken zu müssen.