Das Aberseer Gstanzlsingen

Der Streit um die Postleitzahl wird nun in aller Härte musikalisch fortgesetzt.

Moderator:Leitln huckts zsåmm in Kroas, i såg enk s is a Schoaß, dass s wegn der Postleitzåhl streits auf amål.Aberseer Sänger:Nur der Zinknbach trennt seit jeher Gschwand von Gschwendt und nid irgend a Zåhl, Kruzefix nochamål!Strobler Gemeindechor:Aba d Computer in Wean könnan des nid kapiern, de kennan nur null und oans und a Gspür habn de koans.Aberseer Sänger:A Maschin ohne Hirn werd uns nid schikaniern, 5-3-4-2 des pickt, weil sunst gibts an Konflikt.Strobler Gemeindechor:Für Tourismus und Versånd war des scho ...