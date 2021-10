Das Christkind im Lieferkettendilemma

Wo ein systembedingter Mangel durchaus eine Bereicherung sein könnte.

Das globale Wirtschaftssystem mit seinen weltumspannenden Lieferketten ist ein äußerst fragiles Gebilde, das schon durch leichte Erschütterungen ins Wanken gerät.

In England sind Supermarktregale leer und Tankstellen trocken, weil durch das populistische Hinauskomplimentieren von ausländischen Arbeitskräften im Zuge des Brexit hunderttausend Lkw-Fahrer fehlen. Russland verknappt die Gaslieferungen und treibt so den Preis in die Höhe, um Europa wegen des geplanten Umstiegs auf saubere Energie die Rute ins Fenster zu stellen. Beim Erdöl passiert das Gleiche. In der europäischen ...