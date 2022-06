Die fehlende Wertschätzung des Fundaments

Die Pflegekrise als Beispiel für einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Missstand.

Dass wir viel zu wenige Kräfte im Gesundheits- und Pflegebereich haben, wurde spätestens in der Pandemie offensichtlich. Der Mangel entstand schon vorher dadurch, dass wir als Gesellschaft diese Kräfte lange Zeit schlecht behandelt haben. Natürlich, in der ersten Welle haben wir sie sogar beklatscht - was ja nichts kostet -, später haben wir sie vergessen und alleingelassen und am Ende wurden sie von einigen Spinnern sogar noch beschimpft - was für mich persönlich einen Tiefpunkt der Zweiten Republik darstellte.

...