Die politische Kasmandlparade

Der dräuende Wahlkampf wirft auch in der Volkskultur seine Schatten voraus.

Am 11. November ist Martinitag. Im Lungau ziehen an diesem Tag traditionellerweise die Kinder als "Kasmandla" verkleidet von Haus zu Haus. Da im Land aber Wahlen bevorstehen, mischt sich heuer auch die hohe Landespolitik in abgewetzten Lederhosen, alten Strickjacken und mit aufgeklebten Rauschebärten aus Baumflechten unter die Kinder, um Wahlwerbung zu betreiben. Lesen Sie hier exklusiv die schönsten Sprücherl der politischen Kasmandln im Vorabdruck:

I bin's Kasmandl und hoaß Hasi, bin auf da letzt'n Tour quasi, geah' båld ...