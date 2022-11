Machen wir endlich Schluss mit Halloween

Das Kommerz-Gruselfestival mit keltischen Pseudowurzeln ist vorbei, aber viele der gespenstischen Figuren sind auch heuer wieder geblieben. Auch in der Politik. Symbolfigur für diesen schaurigen Reigen ist für mich ein Nationalratspräsident, der oft zynisch feixend einen Untersuchungsausschuss leitet, in dem er selbst Beschuldigter ist, und so vom zweithöchsten Amt der Republik aus das Parlament der Lächerlichkeit preisgibt. Denn in einer funktionierenden Demokratie sind nicht nur juristische Standards ausschlaggebend, sondern auch moralische.

Und weil jetzt - mittlerweile statistisch belegt ...