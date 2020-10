Eigenverantwortung ist der Schlüssel

Schenkt man Verfassungsexperten Glauben, ist der private Bereich von den Verordnungen gegen Covid-19 weitgehend ausgenommen und das ist gut so. Abseits des öffentlichen Raums bleibt die Privatsphäre also geschützt. Umso wichtiger ist gerade dort die Eigenverantwortung. Wir können uns entscheiden, ob wir Egoisten sein wollen, die in diesem geschützten Bereich auf alle Vorsichtsmaßnahmen pfeifen, oder ob wir auch dort auf das große Ganze Rücksicht nehmen, das man Gemeinschaft, Staat oder Heimat nennen kann.

