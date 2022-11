Ein naives Gedankenspiel

Über den Weltklimagipfel, die Papstwahl von 1241 und scheinheilige Ausreden.

Manchmal habe ich komische Assoziationen. Als ich neulich vom Weltklimagipfel in Ägypten las, bei dem einige der wichtigsten Länder überhaupt fehlen und zu dem so viele Fossil-Lobbyisten angereist sind wie nie zuvor, sodass maßgebliche Fortschritte fast unmöglich sind, musste ich an die Papstwahl von 1241 denken. Damals konnte das Konklave in den Wirren rund um die Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Kaiser keine Einigung über einen neuen Pontifex erzielen. Als es auch nach unzähligen Wahlgängen kein Ergebnis gab, sperrte man die ...