Ein Neunjähriger als Spielball

Wie unser schlampiger Umgang mit Information unschuldige Opfer fordert.

Ein Bub sitzt mit Mütze und Anorak bekleidet vor einem Fenster im Schulhof und schreibt, darüber prangt der Text "Riesenskandal: Volksschüler mit Maskenbefreiung muss Sachunterrichtstest im Freien schreiben!"

Dieses Posting ging vergangene Woche viral, wie es so schön heißt, und über tausend Hassmails prasselten auf die betroffenen Lehrkräfte ein. Auch mir persönlich bekannte Personen formulierten knapp an der verbalen Lynchjustiz vorbei und es gab sogar eine Demonstration vor der Volksschule. Was war geschehen?

Ein Schüler war ...