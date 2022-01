Unterirdische Verkehrspolitik

Wenn ich mich ein paar Tage hintereinander auf Salzburgs Bühnen herumtreiben darf, fahre ich oft mit dem Obus bis Obergnigl, um von dort auf den Gaisberg zu wandern. Zurück in die Stadt nehme ich wieder den Bus, was manchmal länger dauert, weil der Gipfelbereich bis weit in die Fahrbahn hinein dermaßen mit Pkw zugepflastert ist, dass die bemitleidenswerten Chauffeure keine Chance haben, auf der dafür vorgesehenen Schleife zu wenden. Am vergangenen Wochenende dürfte dort wohl wieder so eine Blechlawine abgegangen ...