Eingriff ins Immobilien-Roulette?

Mallorca bekämpft ein Problem, das auch Salzburg hat, mit drastischen Mitteln.

So regelmäßig wie neue Jahreszeiten und Coronawellen tauchen auch Meldungen über Rekordanstiege der Immobilienpreise in Salzburg auf. Es gibt dann meist eine kurze, ritualisierte Diskussion und alles geht weiter wie gewohnt.

Der Wohnungsmarkt ist das in Beton gegossene Wirtschaftssystem unserer Zeit, in dem der Markt (fast) alles regeln soll, dies aber nur selten tut. In den letzten Jahrzehnten ging die Wohlstandsschere zwischen jenen, die ihr Einkommen durch Arbeit erwirtschaften, und jenen, die (auch oder ausschließlich) vorhandene Mittel für ...