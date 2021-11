GebEUtelte Biobauern, erfrEUte Lobbyisten

Worauf sich die EU konzentrieren sollte und was unsere Aufgabe dabei wäre.

Liebe EU,

du hast eine Begabung, dich ohne Not unbeliebt zu machen, weil du aus der Ferne Detailregelungen erlässt, die vor Ort undurchführbar oder widersinnig sind. So geschehen wieder einmal bei der Weideflächenregelung für Biobauern.

Dadurch laufen allein in Salzburg nun an die 300 Biobauern, die nach bestem Wissen und Gewissen wirtschaften, Gefahr, ihren Status zu verlieren - nicht, weil sie nicht mehr biologisch produzieren, sondern weil sie von der Lage her benachteiligt sind. Es ist klar, dass ...