Das neue Format von Real Hoamat TV ist auf dem Weg, ein Quotenhit zu werden.

Da die beliebte Sendung "Neun Plätze, neun Schätze" an ihre Grenzen stößt, weil Vorarlberg die Bergseen ausgehen, hat nun der Sender Real Hoamat TV unter dem Titel "Neun Täler, neun Fehler" ein neues Format ins Leben gerufen, in dem raumplanerische Schmankerl aus ganz Österreich prämiert werden.

In der Kategorie "Das größte Einkaufszentrum vor dem leersten Ortskern" gibt es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen St. Lidl an der Rewe, Hofering im Sparwald und Penning an der Billa. Dass kürzlich Hollywood ...