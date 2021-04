Gefühlskostüm oder Teflonrüstung?

Gedanken zum Rückzug eines für unsere Zeit untypischen Politikers.

Der Rücktritt von Gesundheitsminister Anschober, der dieses Amt in der dafür schwierigsten Zeit der 2. Republik bekleidet hat, wirft auch die Frage auf, welche Art von Politikern wir eigentlich haben wollen. Wollen wir nur mehr aalglatte, bis zur letzten Silbe von Spindoktoren gecoachte und von Medienberatern gestylte und auf Hochglanz polierte, vermeintlich unverwundbare Supermänner und Überfrauen an den Hebeln der Macht sehen? Wollen wir Politikerinnen und Politiker, denen nie auch nur ein Anflug von Schwäche oder Selbstzweifel anhaftet und an ...