Höchste Zeit für eine radikale Lösung

Was bei unseren Nachbarn funktioniert, müsste doch auch bei uns möglich sein.

Pünktlich zu den Herbstferien, von deren Befürwortern ich keinen persönlich zu kennen scheine, hat uns Frau Holle mit weißer Pracht beschenkt. Und da dies abzusehen war, sind wir am letzten goldenen Herbsttag noch einmal durch das Lärchenfeuer der Lungauer Berge geradelt. Jetzt fällt der Blick auf den verschneiten Garten und auf die Erinnerungsbilder an viele schöne Radltouren zwischen Dunkelsteiner Wald, steirisch-kärntnerischem Zirbenland, Osttirol und Oberpinzgau in diesem Sommer.

Da wir schon seit gut 15 Jahren die meisten Urlaube ...