Kreuzzug gegen Kreuzfahrt

Kanonisierter Skitourismus gegen steuerbegünstigte Flugreisen - das ist wahre Härte.

Da haben sie nun aber endgültig den Falschen in Rage gebracht, die ewigen Miesmacher unseres Wintertourismus, die jedes schmale, weiße Bändchen in grüner Gebirgslandschaft, auf dem sich die Skitouristen zünftig über den Haufen fahren, zum Anlass für unangebrachte Kritik nehmen. Diese Art des Tourismus sei in den Zeiten des Klimawandels nicht mehr tragbar, tönt es unaufhörlich aus den Städten, vor allem aus Wean. Das kann natürlich einer wie Franz Hörl nicht einfach hinnehmen.

Franz Hörl ist als Bürgermeister, ...