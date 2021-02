Lichtmessners aktuelle Bauernregeln

Zu Maria Lichtmess (2. 2.) wurden früher die Dienstboten ausbezahlt. Am Blasitag (3. 2.) hatten sie die Möglichkeit, zu einer neuen Stelle zu wechseln, bei der die Arbeit dann nach dem einzigen Urlaubstag im Jahr zu St. Agatha (5. 2.) wieder begann. Der Lichtmesstag ist auch ein wichtiger Lostag mit Bauernregeln wie "Lichtmess im Klee - Ostern im Schnee" oder "Lichtmess trüb, ist dem Bauern lieb". Aber was sagt uns das heute noch? Die Bauern werden immer weniger, ihre Dienstboten stehen in der ...