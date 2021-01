Von verschiedenen Armutszeugnissen

Für Protest gegen Covid-Maßnahmen gibt es nur Angebote von sehr zweifelhafter Seite.

Seit fast einem Jahr sind wir nun durch Coronamaßnahmen in unseren Rechten eingeschränkt. Viele werden dadurch stark getroffen, bei manchen geht es an die Existenz. In einer derartigen Situation wäre es eigentlich ein Armutszeugnis für die Demokratie, wenn es keine Proteste gäbe. Es ist aber auch ein Armutszeugnis für sie, wie diese Proteste und Demonstrationen momentan ablaufen und vor allem von wem sie organisiert und benutzt werden. Neben religiösen und esoterischen Fundamentalisten sind da vor allem Leute vom rechten Rand ...