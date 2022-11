Einsatz zu Halloween in Salzburg: Polizeichef weist Kritik zurück

Die Salzburger Polizei steht nach der Halloween-Nacht in heftiger Kritik. Das lässt der Polizeichef nicht gelten. 70 Beamte seien im Einsatz gewesen.

Drei Minuten hat es laut Polizei gedauert, bis am Montagabend die ersten Streifen zur Unterstützung in der Salzburger Altstadt eingetroffen seien. Landespolizeidirektor Bernhard Rausch wehrt sich damit gegen die Kritik, wonach die Beamten in der Halloween-Nacht zu spät und zu zögerlich eingeschritten seien.

Am Montagabend war es am Hanuschplatz, in der Griesgasse sowie beim Marko-Feingold-Steg zu Krawallen gekommen - Jugendliche und junge Erwachsene hatten Böller geworfen und Pyrotechnik gezündet. Drei Polizeibusse und 18 Beamte seien ...