Perverses Rasen-Monopoly

Mit der geplanten Super League liefert der Fußball ein Spiegelbild der Welt.

In den 1970ern eröffneten Fußballhelden nach dem Karriereende mit dem erkickten Geld oft Tankstellen oder betrieben Trafiken. Zwanzig Jahre später war es noch möglich, dass ein Provinzklub wie die Salzburger Austria das UEFA-Cup-Finale erreichte und dort mit neun Österreichern, davon fünf Salzburgern, auflief. Seitdem hat sich viel verändert - in der Welt und im Fußball, in dem sie sich spiegelt. Der Kommerz hat den Sport eiskalt gekapert und jeglicher Realitätsbezug ging verloren. Fußballstars lehnen heute Gagen von 22 Millionen Euro ab, ...