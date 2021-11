Querdenken - aber richtig

Warum wir uns viel öfter verschiedenfarbige Hütchen aufsetzen sollten.

Wir verlernen gerade das Diskutieren und das eigenständige Denken. Ging es früher am Stammtisch hoch her, war meistens zumindest einer dabei, der eine Gegenmeinung vertrat oder zumindest den allgemeinen Chor hinterfragte. In den "sozialen" Medien führen heute die Algorithmen nur mehr Menschen mit gleicher Meinung zusammen, die sich immer weiter aufschaukeln, weil die radikalste Wortmeldung die beste Verbreitung findet. So schlittern normale Bürger, deren oft durchaus begründete Bedenken, Befürchtungen und Ängste so verstärkt und kanalisiert werden, manchmal nach und nach ...