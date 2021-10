Reißt euch endlich zusammen!

Eine lang gediente Mitarbeiterin der Justiz macht ihrem Ärger über Politiker Luft.

Ich bin schon sehr lange im Geschäft. In grauer Vorzeit war ich nur für Lämmer zuständig, rohe Gewalt war allgegenwärtig und nur den sprichwörtlichen flauschigen Vierbeinern traute man völlige Unschuld zu. So richtig ins Spiel kam ich dann bei den Römern mit dem Rechtsgrundsatz, wonach dem Ankläger die Beweislast zukommt. Nach einer Durststrecke im finsteren Mittelalter erlebte ich mit der Aufklärung einen Aufstieg, der bis heute anhält. Es stimmt schon, in autoritären Systemen gibt es mich nur auf dem Papier, ...