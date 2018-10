Oh, Stille Nacht, in pinker Pracht

hast du uns ein Geschenk gemacht,

mit Tafeln fein am Wegesrand,

verteilt im ganzen Bundesland.

Doch eines leuchtet nicht ganz ein:

Was soll Sinn der Gabe sein?

Willst geografisch du verwirren,

willst, dass Menschen sich verirren?

Willst schützen du die Landschaft dort

vor Gafferblicken immerfort,

oder sollen die Barrieren

die Sicht auf Hässliches verwehren?

Ist's nur ein alter Werbetrick,

wie einst der Franz von Humanic?

Ein Hinweis gar auf die Partei

mit pinker Farbe als CI?

Eins weiß ich: Wär's ein Kunstprojekt,

dann würde sicher aufgeregt

und händeringend räsoniert,

was hier mit gutem Geld passiert.

Dass man kein Sterbenswörtchen hört,

sich niemand nirgendwo beschwert,

das liegt an dir, Gott sei's gedankt:

Du, Stille Nacht, bist sakrosankt.