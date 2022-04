Vom Segen der eigenen Quellen

Warum sollte bei der Energie nicht möglich sein, was beim Wasser bestens funktioniert?

Neulich war ich bei der Sitzung unserer Wassergenossenschaft. Wenn ich nicht gerade unterwegs bin, nehme ich immer daran teil, allein, um meine Wertschätzung auszudrücken. Denn mit welch großem Einsatz und mit welcher fachlichen Professionalität meine Nachbarn dafür sorgen, dass wir mit dem wichtigsten Lebensmittel in bester Qualität versorgt werden, ist bemerkenswert. Nie würden wir unser Glashüttler-Wasser gegen das eines ausländischen Konzerns tauschen. In anderen Bereichen sind wir leider bei Weitem nicht so unabhängig.

Momentan steigen die Energiepreise enorm, ...